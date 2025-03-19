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ABD'de mortgage faizi 9 hafta sonra ilk kez arttı

ABD'de mortgage başvuruları gerilerken, 30 yıllık faiz dokuz hafta sonra ilk kez artış gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage faizi 9 hafta sonra ilk kez arttı
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 14 Mart ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %6,2 düşüşle 252,5 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,1 artışla 154,7 olurken, refinansman endeksi %12,8 azalarak 794,4 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan daha arttı ve %6,72 seviyesine çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Mortgage oranları dokuz hafta sonra ilk kez arttı ve 30 yıllık sabit oran %6,72'ye yükseldi. Oranlardaki bu artış, yeniden finansman hacminde düşüşe yol açtı. Ancak, satın alma başvurusu hacmi, FHA satın alma başvurularındaki %3'lük artışın öncülüğünde altı hafta içindeki en yüksek seviyesine çıktı." dedi.

Fratantoni, “Genel olarak, satın alma başvurusu hacmi geçen yıla göre bu dönemde %6 arttı. Piyasadaki konut stoklarının artması ve daha istikrarlı mortgage oranları, bu baharda şimdiye kadar konut satın alma faaliyetini destekliyor.” diye konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %45,6 seviyesinden %42,0'ye geriledi.

15 yıllık faizinde oran 4 baz puan artışla %6,08 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 baz puan artışla %5,84 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 10 baz puan arttı ve %6,78 seviyesine çıktı.

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