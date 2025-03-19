ABD'de mortgage faizi 9 hafta sonra ilk kez arttı
ABD'de mortgage başvuruları gerilerken, 30 yıllık faiz dokuz hafta sonra ilk kez artış gösterdi.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 14 Mart ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %6,2 düşüşle 252,5 seviyesine indi.
MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,1 artışla 154,7 olurken, refinansman endeksi %12,8 azalarak 794,4 puana geldi.
Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan daha arttı ve %6,72 seviyesine çıktı.
MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Mortgage oranları dokuz hafta sonra ilk kez arttı ve 30 yıllık sabit oran %6,72'ye yükseldi. Oranlardaki bu artış, yeniden finansman hacminde düşüşe yol açtı. Ancak, satın alma başvurusu hacmi, FHA satın alma başvurularındaki %3'lük artışın öncülüğünde altı hafta içindeki en yüksek seviyesine çıktı." dedi.
Fratantoni, “Genel olarak, satın alma başvurusu hacmi geçen yıla göre bu dönemde %6 arttı. Piyasadaki konut stoklarının artması ve daha istikrarlı mortgage oranları, bu baharda şimdiye kadar konut satın alma faaliyetini destekliyor.” diye konuştu.
Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %45,6 seviyesinden %42,0'ye geriledi.
15 yıllık faizinde oran 4 baz puan artışla %6,08 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 baz puan artışla %5,84 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 10 baz puan arttı ve %6,78 seviyesine çıktı.