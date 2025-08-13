ABD'de mortgage faizi düşüşünü sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %10,9 artışla 281,1 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,4 artışla 160,2 olurken, refinansman endeksi %23,0 yukarı gelerek 956,2 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "30 yıllık sabit mortgage oranı geçen hafta %6,67'ye geriledi, bu da nisan ayından bu yana en güçlü yeniden finansman aktivite haftasını tetikledi. Borçlular olumlu tepki verdi; yeniden finansman başvuruları %23 arttı, bu artışta çoğunlukla geleneksel ve VA başvuruları etkili oldu." dedi.

Kan ayrıca, "Başvuruların %46,5'ini yeniden finansman oluşturdu ve diğer son dönemdeki yeniden finansman patlamalarında görüldüğü gibi, ortalama kredi büyüklüğü önemli ölçüde artarak 366.400 dolara ulaştı. Daha büyük kredi büyüklüğüne sahip borçlular, oran hareketlerine karşı daha duyarlı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kan, "ARM oranlarının sabit oranlı kredilere kıyasla göreceli çekiciliği göz önüne alındığında, ARM başvuruları %25 artarak 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı ve tüm başvuruların yaklaşık %10'unu oluşturdu." diye sözlerine ekledi.

Refinansman aktivitesinin toplam başvurulardaki payı %41,5'ten %46,5'e yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) faaliyeti payı ise toplam başvuruların %9,6'sına çıktı.

15 yıllık faizinde oran 9 baz puan düşüşle %6,03 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 baz puan azalarak %6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 9 puan geriledi ve %6,65 seviyesine indi.