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ABD’de mortgage faizi geriledi

ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü, 30 yıllık faiz sınırlı da olsa geriledi.

Haber Merkezi
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ABD’de mortgage faizi geriledi
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ABD'de mortgage başvuruları ekonomik belirsizlik ve işgücü piyasasındaki zayıflığın etkisiyle, geride kalan haftada gerilemesini sürdürdü; 30 yıllık faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 25 Nisan ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 4,2 düşüşle 223,7 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,4 düşüşle 146,6 olurken, refinansman endeksi yüzde 3,7 geriledi ve 649,0 puana geldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan düşüşle yüzde 6,89 seviyesine indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta çok az değişti ve 30 yıllık sabit faiz yüzde 6,89 oldu. Özellikle konut satın alımları için mortgage başvuru faaliyeti, daha geniş ekonomik belirsizlik ve işgücü piyasası zayıflığı belirtileriyle bastırılmaya devam ediyor ve şubat ayından bu yana en yavaş tempoya geriledi" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 37,3 seviyesinde kaldı.

15 yıllık faizinde oran 3 puan düşüşle yüzde 6,17 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 12 baz puan düşüşle yüzde 5,89 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 baz puan azaldı ve yüzde 6,88 seviyesine indi.

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