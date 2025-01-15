ABD’de mortgage faizi son 8 ayın zirvesinde

ABD'de mortgage başvuruları dönemsel etkilerden dolayı hızlı bir artış gösterdi. 30 yıllık faiz oranı beşinci haftasında da yükselişine devam ederek yüzde 7 seviyesinin üzerine çıktı. 2024 yılının mayıs ayından bu yana en yüksek noktasına geldi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 10 Ocak ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 33,3 artışla 224,4 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 26,9 artışla 162,0 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 43,5 artışla 575,6 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 10 puan daha arttı ve yüzde 7,09 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "ABD ve yurt dışındaki tahvil getirileri, yapışkan enflasyon görünümü ve hala çok yüksek bütçe açıkları konusundaki endişelere yanıt olarak yükselmeye devam etti ve bu da mortgage oranlarını beşinci hafta üst üste yükseltti. 30 yıllık sabit oran şu anda yüzde 7,09 seviyesine geldi ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü" dedi.

Yılın bu zamanının başvuru hacimleri için özellikle oynak bir zaman olduğunu hatırlatan Kan, "Bu nedenle yüzdelik değişimden ziyade seviyeye odaklanmak daha faydalı olabilir. Satın alma başvuruları bir yıl öncesine göre yüzde 2 daha düşüktü ve yeniden finansmanlar yüzde 22 daha yüksekti. Hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularında hafta boyunca büyük yüzdelik artışlar görüldüğünden, toplam başvurular yüzde 33,3 oranında artarak bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı” şeklinde konuştu.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 40,8 seviyesinden yüzde 42,7'ye çıktı.

15 yıllık faizinde oran 3 puan düşüşle yüzde 6,43 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 20 puan artışla yüzde 6,18 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 baz puan arttı ve yüzde 7,05 oldu.