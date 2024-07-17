ABD’de mortgage faizleri 4 ayın en düşüğünde

ABD'de mortgage kredilerinde 30 yıllık faiz oranları mart ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Buna bağlı olarak başvurularda da artış yaşandı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 12 Temmuz haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,9 artışla 214,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile e-posta yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %2,7 düşüşle 140,4 puan olurken, refinansman endeksi %15,2 artışla 613,0 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 13 puan daha azalarak %6,87 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "enflasyonun soğuduğuna dair son işaretler ve Fed'in bu yılın sonlarında faiz indirimi yapma ihtimalinin artması mortgage faiz oranlarını aşağı çekti. 30 yıllık faiz mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. " dedi,

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %35,1'den %35,7'ye doğru yükseliş gösterdi.

15 yıllık faizinde oran 14 baz puan düşüşle %6,49 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 puan arttı ve %6,33 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 puan azalarak %7,07 puan oldu.