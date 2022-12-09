ABD'de mortgage faizleri düştü
ABD'de mortgage faizleri bir haftada 0,16 puan geriledi.
ABD'de mortgage faizleri 8 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde 0,16 puan aşağı geldi.
ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı yüzde 6,49'dan yüzde 6,33'e geriledi.
Faiz oranı bu düşüşe rağmen geçen yılın aynı haftasına göre 3,23 puan yukarıda bulunuyor.
Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 6,50 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,16 olarak belirlendi.
Sabit faizli 15 yıl vadeli oran da yüzde 5,76'dan 0,09 puan düşüşle yüzde 5,67'ye indi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 3,29 puan hada yüksek seviyede oluştu.
15 yıllık faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 5,83 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 4,39 oldu.