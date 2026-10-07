ABD'de mortgage faizleri üç yılın zirvesinde

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ABD'deki mortgage faiz oranları, yedinci hafta üst üste yükselerek yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 30 yıllık sabit mortgage sözleşme faizi, 2 Ekim'de sona eren haftada 19 baz puan artarak yüzde 7,49'a yükseldi ve Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son üç hafta içinde yaklaşık yarım puanlık bir artış kaydeden bu oran, 2023'ün başından bu yana en hızlı artışa işaret ediyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş mortgage maliyetlerini artırdı

İran savaşının başlamasından bu yana enerji maliyetleri ve genel enflasyon yükseldi ve mortgage faiz oranlarını büyük ölçüde etkileyen 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerini artırdı. Getiriler pazartesi günü 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hâlâ yüksek seviyede seyreden fiyatlarla birlikte mortgage faiz oranları da ikinci el konut satışlarının ve yeni konut satışlarının ivme kazanmasını engelledi.

Konut kredisi başvuruları geriledi

Kredi başvurularını ölçen MBA satın alma endeksi yüzde 2,1 düşüş göstererek bir yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyeye geriledi. MBA'nın yeniden finansman göstergesi ise yüzde 7,5 düşüş kaydederek ağustos ortasında başlayan düşüş eğilimini sürdürdü.

1990 yılından bu yana haftalık olarak yürütülen MBA anketi, mortgage bankacıları, ticari bankalar ve tasarruf bankalarından gelen yanıtları temel alıyor. Veriler, ABD'deki tüm perakende konut mortgage başvurularının yüzde 75'inden fazlasını kapsıyor.