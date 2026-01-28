ABD’de mortgage faizleri yükseldi, başvurular sert düştü

Mortgage Bankers Association (MBA) verilerine göre 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı üç haftanın en yüksek seviyesi olan yüzde 6,24’e çıktı. Faizlerdeki artışın etkisiyle mortgage başvuruları 23 Ocak 2026 ile biten haftada yüzde 8,5 geriledi.

MBA'nın yayımladığı, ForInvest Haber’in paylaştığı haftalık rapora göre, piyasa endeksi mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 8,5, arındırılmamış bazda ise yüzde 16 düştü.

Refinance Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 16 gerilerken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 156 daha yüksek kaldı. Satın alma başvuruları mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 0,4, arındırılmamış bazda ise yüzde 4 düştü; geçen yılın aynı haftasına göre ise yüzde 18 artış gösterdi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Mortgage oranları bir ay içinde ilk kez arttı ve beklendiği gibi refinansman başvuruları düştü. Oranlar yüzde 6 aralığında tutunurken, refinansman piyasası haftalık oran hareketlerine duyarlı olmaya devam edecek" dedi.

Refinansman payı toplam başvurularda yüzde 61,9’dan yüzde 56,2’ye gerilerken, ARM payı yüzde 7,6’ya yükseldi. FHA payı yüzde 18,6’ya çıktı, VA payı yüzde 14,7’ye düştü, USDA payı ise yüzde 0,5’e yükseldi.

Jumbo kredilerde faiz yüzde 6,34’e gerilerken, FHA kredilerinde yüzde 6,06’ya çıktı. 15 yıllık sabit faizli mortgage oranı yüzde 5,64’e, 5/1 ARM oranı ise yüzde 5,56’ya yükseldi.