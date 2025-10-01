ABD'de mortgage faizleri yükseldi

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,0 düşüşle 172,7 olurken, refinansman endeksi %20,6 gerileyerek 1.278,6 oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Başekonomist Yardımcısı Joel Kan, güçlü gelen ekonomik verilerin hazine tahvili getirilerini yukarı ittiğini ve bunun mortgage faizlerine yansıdığını belirtti. “Son bir ayda refinansta yaşanan canlılık, faizlerdeki bu ters yönlü hareketle hızla sönümlendi. Bu yıl refinansman fırsatlarının kısa ömürlü olacağına dair öngörümüz doğrulandı” dedi.

Kan, tüm kredi türlerinde düşüş görüldüğünü, konvansiyonel refinansman başvurularının %22, VA refinanslarının ise %27 gerilediğini açıkladı. Ortalama refinansman kredi büyüklüğü, yüksek faizler nedeniyle iki hafta öncesine kıyasla 461.300 dolardan 380.100 dolara indi.

Satın alma (purchase) başvuruları ise üç haftalık artışın ardından hafif gerilerken, konut piyasasının genel seyrinin istihdam, ekonomik koşullar ve konut arzı gibi faktörlerden etkilendiği belirtildi.

MBA verilerine göre, refinansman başvurularının toplam içindeki payı %60,2’den %55’e geriledi. FHA kredilerinin payı %16,8’e yükselirken, VA kredileri %16,2’ye indi, USDA kredileri ise %0,4’te sabit kaldı.

Uzun vadeli konut kredilerinde yükselişin sürmesi, özellikle yüksek meblağlı krediye sahip borçluların refinansman iştahını bastırıyor.