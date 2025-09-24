ABD'de mortgage faizlerinde düşüş devam ediyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 19 Eylül ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,6 artışla 388,3 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %0,3 artışla 174,5 olurken, refinansman endeksi %0,8 yukarı gelerek 1.609,8 oldu.

30 yıllık mortgage faizi 5 puan daha azaldı ve %6,34 seviyesine kadar indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Mortgage faiz oranları geçen hafta daha da düştü ve 30 yıllık sabit faiz oranı geçen Eylül ayından bu yana en düşük seviyesi olan %6,34'e geriledi. Faiz oranları geçen haftaki FOMC toplantısının ardından genel olarak yükseldi, ancak yeniden finansman faaliyetlerinde artışa yol açmaya devam etmesi gereken bir aralıkta kaldı. Yeniden finansman hacmi geçen hafta daha da arttı ve şu anda dört hafta öncesine göre %80 daha yüksek ve tüm başvuru faaliyetlerinin %60'ından fazlasını oluşturuyor." dedi.

Toplam mortgage faaliyetleri içinde yeniden finansman payı bir önceki haftadaki %59,8'den %60,2'ye yükseldi. Ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) payı %12,9'dan %8,9'a geri geldi.

15 yıllık faizinde oran 7 baz puan artışla %5,70 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 12 baz puan azalarak %5,53 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi 4 puan azaldı ve %6,44 oldu.