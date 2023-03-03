ABD'de mortgage faizlerinde yükseliş devam etti
ABD'de mortgage faizleri haftalık dönemde 0,15 puan attı.
ABD'de mortgage faizleri 2 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde 0,15 puan attı.
ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı yüzde 6,50'den yüzde 6,65'ye yükseldi. Böylece 23 Kasım 2022 tarihinde görülen yüzde 6,58'in ardından en yüksek oran görüldü.
Faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 2,89 puan yukarıda bulunuyor.
Sabit faizli 15 yıl vadeli oran da 0,13 puan artışla yüzde 5,89'ya çıktı.