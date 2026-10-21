ABD’de mortgage faizlerindeki iki ay sonra ilk düşüş talebi hareketlendirmedi

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, 16 Ekim’de sona eren haftada mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 5,3 azaldı.

Faiz oranlarında aşağı yönlü hareket

Mortgage Bankalar Birliği, ABD’de 16 Ekim’de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage kredilerinde ortalama faiz oranı, önceki haftadaki yüzde 7,50 seviyesinden yüzde 7,41’e düştü. Böylece söz konusu faiz oranı, iki aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez gerilemiş oldu.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage kredilerinin ortalama faiz oranı da yüzde 6,87’den yüzde 6,73’e indi.

Mortgage başvurularında yüzde 5,3 düşüş

Faiz oranlarındaki gerilemeye rağmen ABD’de mortgage başvuruları haftalık bazda yüzde 5,3 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, konut satın almak amacıyla yapılan mortgage başvurularının bir önceki haftaya göre yüzde 7 düştüğünü ortaya koydu.

Mevcut konut kredilerinin yeniden finansmanına yönelik başvurular da aynı dönemde yüzde 2 geriledi. Böylece hem konut alımı hem de mevcut kredilerin yeniden finansmanı amacıyla yapılan başvurularda düşüş kaydedildi.

Yüksek faizler konut alıcılarını piyasadan uzaklaştırıyor

Mortgage Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Joel Kan, verileri değerlendirirken faiz oranlarındaki son gelişmeye dikkat çekti. Kan, "Konut kredisi faiz oranları iki aydan uzun bir süredir ilk kez düşüş gösterdi." ifadesini kullandı.

Faizlerdeki gerilemenin mortgage talebini canlandırmak için yeterli olmadığını belirten Kan, hem konut alımına hem de yeniden finansmana yönelik başvuruların azalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Yüksek faiz oranlarının potansiyel konut alıcılarını piyasadan uzaklaştırdığını belirten Kan, konut satın almak amacıyla yapılan mortgage başvurularının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldığını bildirdi.