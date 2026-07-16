ABD'de motorin fiyatları yeniden 5 doların üzerine çıktı.. Kritik seviye yeniden aşıldı

ABD genelinde motorinin ortalama galon fiyatı bir günde 7 sent yükselerek 5,01 dolara çıktı. Böylece motorin fiyatı bir kez daha galon başına 5 dolar seviyesinin üzerine taşındı.

Enerji piyasalarında yaşanan son yükselişle birlikte, İran ile yaşanan savaşın başlangıcından bu yana akaryakıt fiyatlarında toplam yüzde 33'lük artış gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim piyasaları etkiledi

cnbce'nin Amerikan Otomobil Kulübü'nün (AAA) verilerine dayandırdığı haberine göre motorin fiyatları ilk olarak mart ayında, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 5 dolar sınırını aşmıştı. Haziran ayında ise ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaları durdurmaya yönelik bir mutabakat zaptı imzalamasıyla birlikte fiyatlarda geçici bir gerileme yaşanmış ve motorin yeniden 5 doların altına inmişti.

Ancak küresel petrol sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında karşılıklı hava ve füze saldırılarının yeniden başlaması, deniz taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirdi. Bu gelişme, enerji piyasalarındaki endişeleri yeniden artırdı.

Jeopolitik risk fiyatları yukarı taşıdı

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacağını açıklaması ve Körfez ülkelerinin boğazdan askeri koruma eşliğinde geçiş sağlamaları karşılığında ABD'ye yatırım yapmaları gerektiğine yönelik iddialar, jeopolitik risk primini en yüksek seviyeye çıkardı.

Söz konusu gelişmeler, küresel enerji piyasalarında yeni bir fiyat artışını tetiklerken, ABD'de motorin fiyatlarının yeniden 5 dolar seviyesinin üzerine çıkmasında belirleyici rol oynadı.