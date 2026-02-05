ABD'de ocak ayı işten çıkarmaları 17 yılın dibinde

Açıklanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, ocak ayına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı, ocakta yıllık bazda yüzde 118 artışla 108 bin 435 oldu. İşten çıkarmalar, bir önceki aya göre ise yüzde 205 artış kaydetti. Böylece ocaktaki işten çıkarmalar, 2009'dan bu yana ocak ayları için kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Bu dönemde işten çıkarmaların en fazla gerçekleştiği sektörler ulaştırma, teknoloji, sağlık hizmetleri, kimya ve medya olarak sıralandı.

İşten çıkarmaların başlıca nedenleri arasında "sözleşme kayıpları, piyasa ve ekonomik koşullar, yeniden yapılanma, mağaza, birim veya departman kapanmaları" yer alırken, "yapay zeka uygulamalarına geçiş ve tarifeler" de gerekçeler arasında gösterildi.

ABD'li işverenlerin ocakta işe almayı planladığı kişi sayısı ise yıllık bazda yüzde 13 azalarak 5 bin 306'ya geriledi. Bu rakam, Challenger'ın 2009'da işe alım verilerini izlemeye başlamasından bu yana ocak ayları için kaydedilen en düşük seviye oldu.

"İşverenlerin 2026 görünümüne ilişkin beklentileri pek iyimser değil"

Challenger, Gray & Christmas'ta İşyeri Uzmanı ve Gelirden Sorumlu Yetkili Andy Challenger, genellikle yılın ilk çeyreğinde yüksek sayıda işten çıkarma görüldüğünü, ancak bunun ocak ayı için oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Challenger, "Bu durum, işten çıkarma planlarının büyük ölçüde 2025'in sonunda belirlendiği anlamına geliyor ve işverenlerin 2026 görünümüne ilişkin beklentilerinin pek iyimser olmadığını gösteriyor. ifadelerini kullandı.