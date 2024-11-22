ABD’de öncü PMI’lar son 31 ayın zirvesinde

ABD iş faaliyetlerinin ölçüsü, Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetiminden daha düşük faiz oranları ve daha iş dostu politikalar umutlarıyla kasım ayında 31 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

S&P Global bugün yaptığı açıklamada, imalat ve hizmet sektörlerini takip eden ABD Bileşik PMI Üretim Endeksi'nin bu ay 55,3'e yükseldiğini duyurdu. Bu, Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviye ve ekim ayındaki 54,1'lik okumayı takip etti.

PMI değeri, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte muhtemelen hızlandığını işaret etti. Ancak perakende satışlar gibi somut ekonomik veriler, konut sektöründeki zayıflık ve imalat sektöründeki durgunluk devam ederken, ekonominin bu çeyrekte sağlam bir büyüme hızını koruduğunu göstermektedir.

İyimserliği arttırdı

S&P Global Market Intelligence baş işletme ekonomisti Chris Williamson, “Öncü PMI manşetindeki artış, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlandığına işaret ediyor. Daha düşük faiz oranları ve yeni yönetimin daha iş dünyası yanlısı bir yaklaşım sergilemesi iyimserliği arttırdı ve bu da kasım ayında üretimin ve sipariş girişlerinin artmasına yardımcı oldu” dedi.

Anketin öncü imalat PMI değeri geçen ayki 48,5 seviyesinden 48,8'e yükseldi. Sonuçlar ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Öncü hizmetler PMI Ekim ayındaki 55,0 seviyesinden Mart 2022'den bu yana en yüksek değer olan 57,0'a yükseldi. Bu, ekonomistlerin 55,2'lik okuma beklentilerinin oldukça üzerinde oldu.