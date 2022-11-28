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ABD'de online satışlarda Black Friday rekoru kırıldı

ABD'de Black Friday gününde online harcamalar rekor kırdı.

Haber Merkezi
Foreks
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ABD'de mağazaların ve online perakendecilerin büyük indirimler yaptıkları Black Friday gününde online harcamalar rekor kırdı.

Adobe Analytics verilerine göre ABD'de tüketiciler Black Friday gününde online olarak 9,12 milyar dolar harcadılar. Online harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

Adobe Analytics, Black Friday'de toplam harcamaların yüzde 1 arttığını tahmin etti.

Adobe, sezonun en büyük online alışveriş günü olan Cyber Monday'de online harcamalarını 11,2 milyar dolar olmasını bekliyor.