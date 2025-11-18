ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı

  1. Ekonomim
ADP'nin açıkladığı verilere göre, ekimde özel sektörde işten çıkarmalar yavaşladı.

ABD haftalık ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verileri açıklandı. ADP'nin verilerine göre, ABD’de 1 Kasım ile sona eren dört haftalık dönemde, özel sektörde ortalama 2.500 işten çıkarma gerçekleştirdi. Bu, iş kayıplarının bu aya girerken yavaşladığına işaret etti.

ADP, daha önceki rakamlara ilişkin güncellemesinde, bir hafta önce sona eren dört haftalık dönemde haftalık iş kayıplarının ortalama 14.250 pozisyon olduğunu söyledi.

ADP yakın zamanda, ABD istihdamındaki değişikliklerin dört haftalık hareketli ortalamasını veren bu tahminleri yayınlamaya başladı. Tahminler iki haftalık gecikmeyle yayınlanıyor.

Devlet çalışanlarını kapsamayan tahminler, hükümet kapanması diğer bazı göstergelerin yayınlanmasını geciktirirken iş piyasası hakkında bir ölçü sunuyor. Çalışma Bakanlığı, eylül ayı istihdam raporunu perşembe günü yayınlamayı planlıyor.

