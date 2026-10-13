ABD'de özel sektör istihdam artışı 5 haftanın ardından yavaşladı

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ABD'de özel sektör istihdam artışı, beş hafta üst üste güçlenmesinin ardından 26 Eylül'de sona eren dört haftalık dönemde yavaşladı.

ADP'nin 13 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı Ulusal İstihdam Raporu öncü tahminine göre, ABD'de özel sektör işverenleri 26 Eylül'de sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 24 bin 750 kişilik istihdam artışı sağladı.

Mevsimsellikten arındırılmış dört haftalık hareketli ortalama, 19 Eylül'de sona eren dönemde 25 bin 250 kişi seviyesindeydi.

İstihdam artışında beş haftalık yükseliş sona erdi

ADP verilerine göre, haftalık ortalama özel sektör istihdam artışı, 25 Temmuz'da 8 bin 250 kişi seviyesinden başlayarak 1 Ağustos'ta 9 bin 500'e, 8 Ağustos'ta 11 bin 750'ye yükseldi.

İstihdam artışı 15 Ağustos'ta 10 bin kişiye gerilerken 22 Ağustos'ta 12 bin 250'ye, 29 Ağustos'ta 16 bin 750'ye ve 5 Eylül'de 20 bin kişiye ulaştı.

12 Eylül'de 22 bin 500, 19 Eylül'de ise 25 bin 250 kişi olarak kaydedilen haftalık ortalama istihdam artışı, 26 Eylül itibarıyla 24 bin 750 kişiye geriledi.

ADP, beş haftalık kesintisiz güçlenmenin ardından işe alımlarda yavaşlama görüldüğünü belirtti.

Kurum, açıklanan rakamların öncü nitelikte olduğunu ve yeni verilerin eklenmesiyle değişebileceğini bildirdi.