ABD’de özel sektör istihdam artışı pozitif seyrini korudu

Haftalık değişimler ve dört haftalık hareketli ortalama (mevsimsel olarak düzeltilmiş) şöyle gerçekleşti: 13 Aralık haftası 11.000, 6 Aralık haftası 8.750, 29 Kasım haftası 13.250, 22 Kasım haftası 3.750, 15 Kasım haftası -8.500, 8 Kasım haftası -11.750, 1 Kasım haftası -7.500, 25 Ekim haftası -4.750, 18 Ekim haftası 11.500, 11 Ekim haftası 10.250 ve 4 Ekim haftası 4.250 kişi.

NER Pulse, ADP’nin yüksek frekanslı verilerine dayalı olarak haftadan haftaya istihdam değişimini dört haftalık ortalama üzerinden tahmin ediyor. Veriler mevsimsellikten arındırılmış olup, daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla iki haftalık gecikmeyle yayımlanıyor.

Haftalık NER Pulse verileri, aylık Ulusal İstihdam Raporu’nun yayımlandığı haftalar dışında her salı günü TSİ 16.15’te açıklanıyor. Bir sonraki NER Pulse’un 20 Ocak 2026’da açıklanması planlanıyor.