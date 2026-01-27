ABD’de özel sektör istihdam artışı yavaşladı

Veriler, istihdam artışının üst üste üçüncü haftada gerilediğine işaret etti. Bir önceki haftada dört haftalık ortalama 8.000, 20 Aralık haftasında 11.000, 13 Aralık haftasında ise 10.500 olarak kaydedilmişti. Aralık ayı başında bu rakam 8.750 seviyesindeydi.

Kasım ayı verilerinde dalgalı bir seyir izlendi. 29 Kasım haftasında 13.250 olan istihdam artışı, 22 Kasım’da 3.750 ile zayıflarken, 15 Kasım’da -8.500 ve 8 Kasım’da -11.750 ile kayıp yaşanmıştı. Ekim ayının son haftasında istihdam değişimi -4.750 olurken, 18 Ekim haftasında 11.500 artış görülmüştü.

NER Pulse, ADP’nin yüksek frekanslı verilerine dayalı olarak hazırlanan, mevsimsellikten arındırılmış dört haftalık hareketli ortalama ile haftalık istihdam değişimini ölçüyor. Veriler öncü nitelikte olup, yeni bilgiler geldikçe revize edilebiliyor.

Bir sonraki NER Pulse bülteninin 10 Şubat 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor.