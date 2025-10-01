  1. Ekonomim
ABD'de özel sektör istihdamı 32.000 kişi azaldı

Stanford Dijital Ekonomi Laboratuvarı ile birlikte hazırlanan ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, eylül ayında ABD'de özel sektör istihdamı 32.000 kişi azalırken, ücret artışı yıllık bazda yüzde 4,5'e geriledi.

Bu düşüş, ADP'nin yıllık yeniden değerlendirmesinin ardından gerçekleşti ve bu değerlendirme, önceden ayarlanmış rakamlara kıyasla istihdam sayısını 43.000 azalttı. 2025 yılının başlarında güçlü bir ekonomik büyüme kaydedilmesine rağmen, işgücü piyasası zayıflamaya devam ediyor.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, "Bu ayın verileri, işgücü piyasasında gözlemlediğimiz, ABD'li işverenlerin istihdam konusunda temkinli davrandıkları gerçeğini bir kez daha doğruluyor" dedi.

Sektörlere göre dağılım, genel bir zayıflık ortaya koydu. Mal üreten sektörler 3.000 iş kaybederken, inşaat (-5.000) ve imalat (-2.000) sektörleri doğal kaynaklar sektöründeki 4.000 kişilik artışı dengeledi. Hizmet sektöründe ise 28.000 iş kaybı yaşandı. Bu kayıp, eğlence ve konaklama (-19.000), profesyonel ve iş hizmetleri (-13.000) ve finansal faaliyetler (-9.000) sektörlerindeki keskin düşüşlerden kaynaklandı. Ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetleri sektöründe 7.000 iş kaybı yaşanırken, eğitim ve sağlık hizmetleri sektörü 33.000 kişilik güçlü bir artışla bu eğilime ters bir hareket sergiledi.

26 milyondan fazla çalışanın maaş verilerine dayanan rapor, ikinci çeyrekteki dirençli tüketici harcamaları ve büyümeye rağmen istihdam yaratma ivmesinin azaldığını vurguluyor.

