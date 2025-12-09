ABD’de özel sektör istihdamı arttı

ABD’de özel sektör işverenleri, 22 Kasım 2025’te sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 4.750 yeni istihdam yarattı. Veriler, ADP tarafından yayımlanan ve aylık ADP Ulusal İstihdam Raporu’nun (NER) haftalık güncellemesi olan NER Pulse çalışmasına dayanıyor.

NER Pulse, ABD istihdamındaki haftalık değişimi dört haftalık hareketli ortalama yöntemiyle izliyor ve ayda üç kez öncü tahminler yayınlıyor. Çalışma, yüksek frekanslı ve ayrıntılı veri setleri kullanılarak hazırlanıyor; veriler mevsimsellikten arındırılıyor ve iki haftalık gecikmeyle açıklanıyor.