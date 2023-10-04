ABD'de özel sektör istihdamı beklenti altında

ABD'de yarım milyondan fazla şirketin 25 milyondan fazla çalışanının bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Eylül ayında özel sektörde istihdam 89 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 177 binden 180 bine revize edildi.

ADP, Eylül ayında ücret artışının yıllık yüzde 5,9 olduğunu açıkladı.

İstihdam küçük işletmelerde 95 bin, orta boy işletmelerde 72 bin artarken, büyük boy işletme 83 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 8 bin, hizmet sektörünün istihdamı 81 bin yukarı geldi.

Tahvil getirileri düştü

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvilinde getiri ADP istihdam verisi sonrasında yüzde 4,733'e geriledi. Verinin beklenti altında kalması neticesinde ons altın 1827,78 dolara kadar indi.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri 6 Ekim Cuma günü açıklanacak. Piyasalarda beklenti bir önceki ay 187 bin olarak açıklanan istihdama, Eylül ayında 170 bin daha ilave edilmesi yönünde oluştu.