ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı: ADP verisi güçlü geldi

ABD’de özel sektör istihdamını gösteren ADP verisi açıklandı. ADP verilerine göre, ABD’de özel sektör istihdamı 122 bin kişi artış gösterdi. Beklentiler 118 bin artış olası yönünde olurken, geçen ay 109 bin kişi artış görülmüştü.

Mayıs ayındaki artış Ocak 2025'ten bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti. Nisan ayı artışı da 109 binden 105 bine revize edildi.

İmalat sanayiyi kaynaklı artış 8 bin olurken, hizmet sektörü kaynaklı istihdam artışı 122 bin oldu.