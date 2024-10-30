ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı
ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Ekim ayında özel sektörde istihdam 233 bin arttı. Piyasalarda beklenti 113 bin artış olacağı yönündeydi.
Bir önceki ayın istihdam rakamı 143 bin seviyesinden 159 bine revize edildi.
ADP, Ekim ayında ücret artışının yıllık %4,6 olduğunu açıkladı.
ADP verisinin ardından piyasalar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanacak. Tarım dışı istihdamda artış beklentisi 100 bin civarında bulunuyor.