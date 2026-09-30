ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

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ADP verilerine göre ABD’de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak işe alımlarda ivmenin toparlandığına işaret etti.

İşe alımlarda mayıs ayından bu yana ilk kez hızlanma izlenirken, veri için piyasa beklentisi 73 bin kişiydi.

Ağustos ayına ilişkin istihdam artışı ise 38 binden 36 bine revize edildi.

İstihdam artışına eğitim ve sağlık hizmetleri öncülük etti

İstihdam artışına eğitim ve sağlık hizmetleri öncülük ederken, eğlence ve konaklama sektöründe de artış kaydedildi. Finansal faaliyetler ve profesyonel hizmetlerde ise istihdam geriledi.

Yıllık temel ücret artışı yüzde 3,2’de kalırken, brüt ücretler yüzde 4,7 yükseldi. İş değiştirenlerin temel ücretleri yüzde 4,8, aynı işte kalanların ise yüzde 3 arttı.