ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı

ADP Başekonomisti Dr. Nela Richardson, 2025 yılında özel sektör işverenlerinin 398 bin kişilik istihdam sağladığını, bunun 2024’teki 771 bin kişilik artışın oldukça altında kaldığını belirtti. Richardson, son üç yıldır iş yaratımında keskin bir yavaşlama yaşandığını ancak ücret artışlarının istikrarlı seyrettiğini vurguladı.

Ocak ayında eğitim ve sağlık hizmetleri sektörü 74 bin kişilik artışla öne çıktı. Buna karşılık imalat sektörü mart 2024’ten bu yana her ay iş kaybı yaşadı. Profesyonel ve iş hizmetleri 57 bin kişilik düşüş kaydederken, diğer hizmetlerde 13 bin, bilgi sektöründe 5 bin kişilik azalma görüldü. İnşaat sektörü 9 bin kişilik artışla mal üreten sektörlerdeki yükselişe katkı sağladı.

Ticaret, ulaştırma ve altyapı sektöründe 4 bin, finansal faaliyetlerde 14 bin, eğlence ve konaklama sektöründe ise 4 bin kişilik artış kaydedildi. Buna rağmen toplam özel sektör istihdam artışı ocak ayında 22 bin ile sınırlı kaldı. Rapora göre, iş yaratımındaki yavaşlamaya rağmen ücretlerdeki yüzde 4,5’lik yıllık artış, iş gücü piyasasında dengeli bir görünüm sergiliyor.