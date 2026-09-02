ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı
ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.
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ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında 38 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi istihdamın 47 bin kişi artması yönündeydi.
ADP'nin verilerine göre, özel sektör istihdamındaki artış temmuz ayında 44 bin olarak kaydedilmişti.