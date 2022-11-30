ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi.

ADP'nin Stanford Digital Economy Lab. işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, kasım ayında özel sektörde istihdam 127 bin arttı. Piyasalarda beklenti 190 bin artış olacağı yönündeydi.

İstihdam küçük işletmelerde 51 bin, büyük boy işletmelerde 68 bin azalırken, orta boy işletmelerde 246 bin artış gösterdi. Üretim sektörünün istihdamı 86 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 213 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.