ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Aralık 2024'e ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralık ayında 122 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini karşılayamayan özel sektör istihdamının, bu dönemde 139 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin kasım ayı verisi 146 bin olarak korundu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 5 bin, orta ölçekli işletmelerde 9 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 97 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 112 bini hizmet sektöründe, 10 bini üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yıl aralıkta yıllık ücret yüzde 4,6 artarken, bu oran Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en düşük artış oldu. Yıllık ücret artışı kasımda yüzde 4,8 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının 2024'ün son ayında daha mütevazı bir büyüme hızına gerilediğini belirterek, hem işe alımların hem de ücret artışlarının yavaşladığını kaydetti.

Richardson, sağlık hizmetleri sektörünün, yılın ikinci yarısında diğer tüm sektörlerden daha fazla istihdam yaratarak öne çıktığını bildirdi.