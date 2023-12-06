ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Kasım ayında özel sektörde istihdam 103 bin arttı. Piyasalarda beklenti 128 bin artış olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın istihdam rakamı 113 bin seviyesinden 106 bine revize edildi.

ADP, Kasım ayında ücret artışının yıllık yüzde 5,7 olduğunu açıkladı.

İstihdam küçük işletmelerde 6 bin, orta boy işletmelerde 68 bin, büyük boy işletme 33 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 14 bin azaldı, hizmet sektörünün istihdamı 117 bin arttı.