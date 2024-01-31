ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ocakta 107 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 145 bin artması öngörülüyordu.

Aralık 2023'e ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 164 binden 158 bine revize edildi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 25 bin, orta ölçekli işletmelerde 61 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 31 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 77 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 30 bin kişilik yükseliş oldu.

Ücret artışı yaklaşık 2,5 yılın en düşüğünde

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret ocakta yüzde 5,2 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Eylül 2022'den bu yana yavaşlamayı sürdüren ücret artışı, geçen yıl aralıkta yüzde 5,4 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alım ve ücretlerdeki yavaşlamaya rağmen, enflasyondaki ilerlemenin ekonomik tabloyu aydınlattığını vurgulayarak, "Enflasyona göre ayarlanan ücretler son altı ayda iyileşti ve ekonomi ABD'de ve küresel anlamda yumuşak bir inişe doğru gidiyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.