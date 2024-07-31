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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, temmuz ayında özel sektörde istihdam 122 bin arttı. Piyasalarda beklenti 150 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 150 bin seviyesinden 155 bine revize edildi.

ADP, temmuz ayında ücret artışının yıllık %4,8 olduğunu açıkladı. İş değiştirenlerde maaş artışının yüzde 7,2 olduğu görüldü.

ADP sitesindeki verilere göre yaş ortalaması gençleştikçe maaş artışlarının da yükseldiği görüldü. 55-85 yaş arası çalışanların kazançlarının yüzde 3,2 arttığı görülürken, 35-54 yaşa arasında bu oran yüzde 4,8, 25-34 yaş aralığında 6,9 ve 16-24 yaş aralığında yüzde 9,9 oldu.

Maaş artışlarının en yüksek olduğu sektörler yüzde 5,3 ve 5,2 ile inşaat ile eğitim ve sağlık hizmetleri olurken, en düşük artış ise yüzde 4 ile madencilik sektöründe görüldü.

KOBİ’lerde maaş artışlarının daha yüksek olduğu görüldü. 50-249 çalışanı olan şirketlerde maaş artışları yüzde 5 olurken, büyük şirketler (250-499 çalışanla, 500’den fazla çalışanı olan şirketler) yüzde 4,8 ve 4,9 ile onu takip etti. 1-9 çalışanı olan küçük işletmelerde yüzde 4,1 maaş artışı ile en sonda yer aldı.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri cuma günü açıklanacak.

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