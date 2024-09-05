ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin altında kaldı.
ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, ağustos ayında özel sektörde istihdam 99 bin arttı. Piyasalarda beklenti 140 bin artış olacağı yönündeydi.
Bir önceki ayın istihdam rakamı 122 bin seviyesinden 111 bine revize edildi.
ADP, ağustos ayında ücret artışının yıllık yüzde 4,8 olduğunu açıkladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı öncesindeki son tarım dışı istihdam verileri cuma günü açıklanacak. Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdamda artış beklentisi 160 bin civarında bulunuyor.