ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Nisan ayında özel sektörde istihdam 62 bin arttı. Piyasalarda beklenti 120 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 155 bin seviyesinden 147 bine revize edildi.

ADP, Nisan ayında ücret artışının yıllık yüzde 4,5 olduğunu açıkladı.

ADP verisinin ardından piyasalar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanacak.