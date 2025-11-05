ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin üstünde arttı

ADP Research'ün Stanford Digital Economy Lab ile işbirliğiyle hazırladığı ekim ayı ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektör istihdamı ekim ayında 42 bin iş artışı kaydetti ve yıllık ücret artışı yüzde 4,5 oldu.

Ekonomistlerin tahminleri istihdamın 22-28 bin arasında değişiyordu. İstihdam verisi, beklentilerin çok üstünde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay istihdamı 32 bin azalmıştı.

ADP baş ekonomisti Dr. Nela Richardson, "Özel işverenler ekim ayında temmuz ayından bu yana ilk kez istihdam artırdılar, ancak işe alımlar bu yılın başlarında rapor ettiklerimize göre mütevazıydı. Bu arada ücret artışı bir yıldan fazla süredir büyük ölçüde sabit kalıyor ve bu durum arz ve talepteki değişimlerin dengeli olduğunu gösteriyor" dedi.

Geçen ay iki aylık zayıf işe alımdan sonra bir toparlanma sağladı ancak sıçrama geniş tabanlı olamamıştı. Eğitim ve sağlık hizmetleri ile ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri büyümeye öncülük etti. Üçüncü ay üst üste işverenler profesyonel iş hizmetleri, bilgi ve serbest zaman ve konaklama sektörlerinde iş kaybetti.

ABD özel istihdamındaki değişim 42 bin oldu. Sektörlere göre değişim şu şekilde oldu:

Mal üreten sektörler 9 bin iş ekledi. Bunun içinde doğal kaynaklar ve madencilik 7 bin, inşaat 5 bin iş eklerken imalat 3 bin iş kaybetti. Hizmet sektöründe artış 33 bin oldu.