ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde geldi

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Eylül ayında özel sektörde istihdam 143 bin arttı. Piyasalarda beklenti 128 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 99 bin seviyesinden 103 bine revize edildi.

ADP, eylül ayında ücret artışının yıllık yüzde 4,7 olduğunu açıkladı.

ADP verisinin ardından piyasalar cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanacak. Tarım dışı istihdamda artış beklentisi 150 bin civarında bulunuyor.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri ADP raporu sonrası 3,2 puan artışla yüzde 3,775'e yükseldi.

Dolar Endeksi, ADP verisi sonrası düne göre yüzde 0,11 artışla 101,37'ye yükseldi.

Güçlü ADP verisi sonrasında ABD Hazine kağıdı getirileri yükseldi

ADP'nin Eylül ayında beklenenden daha güçlü istihdam yaratıldığını bildirmesinin ardından Hazine getirileri yükselirken, bu durum Fed'in faiz oranlarını çok hızlı düşürmesini engelleyebilecek bir işgücü direncinin işareti olarak değerlendirildi.

ADP, özel sektör işverenlerinin geçen ay 143 bin istihdam eklediğini ve ücret artışlarının azalmasına rağmen bir yıl öncesine göre yüzde 4,7 daha fazla istihdam sağladığını söyledi.

The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler 128 bin artış bekliyordu.

Ağustos ayı istihdam yaratma sayısı 99 binden 103 bine revize edildi.

ABD'de eylül ayı tarım dışı istihdam cuma günü açıklanacak.

ABD Hazine kağıtlarında 10 yıllık getiri yüzde 3,787 ve iki yıllık getiri yüzde 3,637 seviyesinde.