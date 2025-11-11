  1. Ekonomim
ADP'nin yeni raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdam piyasası ekim ayı sonunda hafif bir daralma yaşadı.

ABD'de özel sektör istihdamı daralma gösterdi
Özel sektör işverenleri 25 Ekim'de sona eren dört hafta boyunca haftalık ortalama 11.250 iş kaybetti. ADP, bu durumun "istihdam piyasasının ayın ikinci yarısında istikrarlı şekilde iş üretmekte zorlandığını gösterdiğini" belirtti.

Fed'in istihdam piyasasını nasıl algıladığı, merkez bankacılarının 10 Aralık'taki toplantılarında faiz oranlarını tekrar indirilip indirilmeyeceği kararında kritik öneme sahip olacak.

ADP'nin verileri, özel sektör istihdamındaki bu olumsuz trendin Fed'in para politikası kararlarını doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor.

Fed yetkilileri, istihdam verilerini enflasyon verileriyle birlikte değerlendirerek faiz kararlarını şekillendiriyor. Ekim ayı sonundaki istihdam daralması, Fed'in gelecek toplantısında daha esnek bir para politikası izlemesine zemin hazırlayabilir.

