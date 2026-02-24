ABD'de özel sektör istihdamı güçlenmeyi sürdürdü

ABD'de istihdam artışı üst üste 4 haftadır güçleniyor. 7 Şubat 2026'da sona eren dört haftalık dönemde, aylık ADP Ulusal İstihdam Raporu'nun (NER) haftalık güncellemesi olan NER Pulse'a göre, ABD'deki özel sektör işverenleri haftada ortalama 12.750 yeni iş yarattı.

Haftalık ortalamalara bakıldığında, 7 Şubat 2026 haftasında 12 bin 750 olan artış, 31 Ocak’ta 11 bin 500, 24 Ocak’ta 7 bin 250 ve 17 Ocak’ta 5 bin 500 seviyesindeydi. 10 Ocak haftasında 4 bin 250 olarak kaydedilen ortalama artış, 3 Ocak’ta 8 bin 000 olmuştu.