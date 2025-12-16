ABD’de özel sektör istihdamı yeniden arttı

ADP'nin NER Pulse verilerine göre, 29 Kasım 2025’te sona eren dört haftalık dönemde, ABD’de özel sektör işverenleri haftalık ortalama 16 bin 250 kişilik istihdam artışı sağladı. 22 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde ortalama istihdam artışı 4.750 olmuştu.

Veriler, kasım ayının ikinci yarısında istihdamda güçlenmenin sürdüğüne işaret etti.

Bu gelişme, dört hafta üst üste yaşanan iş kayıplarının ardından işe alımlarda yeniden toparlanmaya işaret ediyor. İstihdamdaki artışın, kasım ayının ikinci yarısında belirginleştiği ve özel sektörün yeniden istihdam yaratma eğilimine girdiği görüldü.