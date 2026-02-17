ABD'de özel sektör istihdamında artış sürüyor
ABD özel sektöründe, 31 Ocak 2026’da sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 10.250 yeni istihdam oluşturuldu.
ADP’nin aylık Ulusal İstihdam Raporu’na (NER) haftalık güncelleme sağlayan NER Pulse verilerine göre, 31 Ocak 2026’da sona eren dört haftalık dönemde ABD özel sektöründe haftalık ortalama 10.250 yeni istihdam yaratıldı.
Bu, üst üste üçüncü hafta güçlenen istihdam artışına işaret ediyor. Verilerin öncü niteliğinde olduğu ve yeni bilgiler geldikçe revize edilebileceği belirtildi.
İstihdam dört haftalık ortalama artışlar 24 Ocak haftasında 7.750, 17 Ocak haftasında 5.500 seviyesindeydi.