ABD'de özel sektör istihdamında keskin yavaşlama

ADP Ulusal İstihdam Raporu, ABD'de özel sektörde istihdam artışının Şubat ayında keskin bir şekilde yavaşladığını gösterdi.

Ocak ayında yukarı yönlü revize edilen 186.000 kişilik artışın ardından özel sektör istihdamı geçen ay sadece 77.000 kişi arttı. Ekonomistler, Ocak ayında daha önce bildirilen 183.000 artışın ardından özel istihdamın 140.000 artacağını tahmin ediyorlardı.

Stanford Dijital Ekonomi Laboratuarı ile ortaklaşa geliştirilen ADP raporu, Cuma günü Çalışma Bakanlığı'nın Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan gelen daha kapsamlı ve yakından izlenen Şubat ayı istihdam raporundan önce yayınlandı. ADP ve BLS istihdam raporları arasında herhangi bir korelasyon bulunmamaktadır.

Toplam tarım dışı istihdamın Ocak ayındaki 143.000 kişilik artışın ardından Şubat ayında 160.000 kişi arttığı tahmin ediliyor. İşsizlik oranının değişmeyerek %4,0 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.