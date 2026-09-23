ABD’de özel sektör vites yükseltti: 5 yılın en güçlü büyümesi

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ABD'de özel sektör faaliyetleri eylülde belirgin şekilde hızlanırken, hizmetler ve imalat tarafında güçlü büyüme kaydedildi. S&P Global öncü bileşik PMI endeksi ağustostaki 56,0 seviyesinden 58,4'e yükselerek 62 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hizmet sektörü iş aktivitesi endeksi 56,5'ten 58,7'ye yükselerek 59 ayın zirvesine çıktı. İmalat üretim endeksi 53,1'den 56,7'ye yükselirken, imalat PMI da 53,9'dan 57,0'ye çıkarak Mayıs 2022'den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti.

Bileşik endeksteki artışla ABD'de iş aktivitesi üst üste dördüncü ay hızlandı ve Temmuz 2021'den bu yana en güçlü genişleme kaydedildi. Yeni siparişlerde de hem hizmetler hem imalatta artış hızlanırken, talebin büyük ölçüde iç piyasadan destek aldığı belirtildi.

İstihdam artışı dört yılı aşkın sürenin en güçlüsü

Şirketlerin birikmiş işleri eylülde Mayıs 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterirken, işletmeler artan talebi karşılamak için istihdamı yükseltti. Toplam istihdam artışı Haziran 2022'den bu yana en yüksek hızına ulaştı. İmalat sektöründe istihdam artışı ise Şubat 2021'den bu yana en güçlü seviyede gerçekleşti.

Maliyetlerde üç yılın en hızlı artışı

Güçlü büyümeye karşın fiyat baskıları da belirgin biçimde arttı. Mal ve hizmet sektörlerini kapsayan ortalama girdi maliyetleri eylülde Ekim 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Artışta özellikle yakıt ve ulaştırma maliyetleri etkili olurken, ücret baskılarının da güçlendiği bildirildi.

Tedarik sürelerindeki uzama da Temmuz 2022'den bu yana en yaygın seviyeye ulaşırken, birikmiş işlerin artması şirketlerin fiyatlama gücünü destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

S&P Global’den yüzde 5 büyüme sinyali

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, eylül verilerinin ABD ekonomisinde yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 5'lik büyümeye, üçüncü çeyrek genelinde ise yaklaşık yüzde 4'lük artışa işaret ettiğini belirtti. Williamson, güçlü büyümeye karşılık tedarik zinciri darboğazları ile hızlanan maliyet artışlarının enflasyon görünümü açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Öncü PMI verileri 10-22 Eylül tarihleri arasında toplanırken, nihai imalat verilerinin 1 Ekim'de, hizmet ve bileşik verilerin ise 5 Ekim'de yayımlanacağı belirtildi.