ABD'de özel sektörde istihdam beklentilerin altında kaldı

ADP'nin yayınladığı rapora göre, kasım ayında özel sektörde istihdam artışı beklenenin altında gerçekleşerek işgücü piyasasındaki yavaşlamayı yansıttı.

Şirketler, ekim ayında aşağı yönlü revize edilen 184 binin altında ve ekonomistlerin 163 binlik tahmininin altında 146 bin istihdam yarattı.

Eğitim ve sağlık hizmetleri, aylık 50 bin yaratarak istihdam yaratımına öncülük etti. Bunu 30 bin yeni istihdamla inşaat, 28 bin istihdamla ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetleri ve 20 bin istihdamla diğer hizmetler kategorisi takip etti.

İmalat sektörü ise 26 bin istihdam kaybetti. Çalışan sayısı 50'den az olan işletmeler de 17 bin kişilik bir düşüş bildirdi. Ücret artışı yüzde 4,8 ile ekim ayından bu yana hızlanarak 27 aydır ilk kez artış gösterdi.

ADP baş ekonomisti Nela Richardson, "Ayın genel büyümesi sağlıklı olsa da, sektör performansı karışıktı. İmalat, ilkbahardan bu yana gördüğümüz en zayıf büyüme oldu. Finansal hizmetler ile eğlence ve konaklama sektörleri de zayıf seyretti" dedi.

ABD'de resmi tarım dışı istihdam verileri cuma günü açıklanacak. İstihdamın 214 binlik bir büyüme göstermesi bekleniyor.