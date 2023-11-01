ABD'de özel sektörde istihdam sürpriz yaptı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Ekim ayında özel sektörde istihdam 113 bin arttı. Piyasalarda beklenti 130 bin artış olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın istihdam rakamı 89 bin seviyesinde bulunuyordu.

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, "Bu ay işe alımlarda tek bir sektör hakim olmadı ve salgın sonrası büyük maaş artışları arkamızda kaldı görünüyor. Genel olarak, Ekim ayı rakamları çok yönlü bir istihdam tablosu çiziyor. İşgücü piyasası yavaşlasa da, bu hâlâ güçlü tüketici harcamalarını desteklemek için yeterli." dedi.

ADP, Ekim ayında ücret artışının yıllık yüzde 5,7 olduğunu açıkladı.

İstihdam küçük işletmelerde 19 bin, orta boy işletmelerde 78 bin, büyük boy işletme 18 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 6 bin, hizmet sektörünün istihdamı 107 bin yukarı geldi.