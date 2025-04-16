ABD'de perakende satışlar beklentilerden güçlü geldi

ABD'de tüketiciler mart ayında harcama konusunda daha bonkör bir davranış sergiledi; perakende satışlar beklentilerden daha güçlü artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilerine göre, perakende satışlar geride kalan ayda bir önceki aya göre yüzde 1,4 yukarı geldi. Piyasalar şubat ayında gelen yüzde 0,2 artışın ardından, mart ayında yüzde 1,2 yukarı hareket bekliyorlardı.

Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlarda artış yüzde 0,5 oldu. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,7 artışa revize edilen perakende satışların, geçen ay yüzde 0,3 yükseleceğini öngörüyorlardı.

Yıllık bazda artışlar manşette yüzde 4,6 olurken, çekirdekte yüzde 3,6 olarak belirlendi.

Otomobil ve benzin hariç perakende satışlarda aylık bazda yüzde 0,8 artış görüldü.