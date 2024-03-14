ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artışla 700,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,8 artması yönündeydi.

Perakende satışlar, ocak ayında ise yüzde 1,1 düşerek 696,7 milyar dolar olmuştu. Ülkede perakende satışlar, şubatta yıllık bazda da yüzde 1,5 artış gösterdi. Perakende satışlar ocakta yıllık bazda yüzde 0,04 artış kaydetmişti.

Söz konusu dönemde perakende satışlarda en yüksek oranlarda artış, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, motorlu taşıtlarla parçalarının satıldığı yerlerde ve elektronik eşya mağazalarında görüldü.

Öte yandan mobilya ile giyim mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ve mağaza dışı perakendecilerdeki satışlarda düşüş kaydedildi. Analistler, perakende satışların ocak ayında beklentilerin üzerinde düşmesi ile şubat ayında tahminlerin altında artmasının, tüketici harcamalarının muhtemelen yavaşladığının bir işareti olduğunu ifade etti.