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ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

ABD'de perakende satışlar, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 722,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi. Beklenenden az toparlanma kaydeden perakende satışlar, ocakta yüzde 1,2 azalmıştı.

Perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,1 arttı.

Bu dönemde, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar en büyük artışı kaydederken, bunu sağlık ve kişisel bakım mağazaları, yiyecek ve içecek mağazaları, genel mal mağazaları ile yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalardaki satışlar izledi.

Buna karşın, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerler, benzin istasyonları, giyim mağazaları, motorlu taşıt ve parça satıcıları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazaları, çeşitli mağaza perakendecileri ile elektronik mağazalarındaki satışlarda düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde, mobilya mağazalarındaki satışlarda ise değişim görülmedi.

 

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