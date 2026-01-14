ABD’de perakende satışlar beklentiyi aştı: Büyüme sinyali güçlendi

ABD’de Kasım ayı perakende satışları, motorlu taşıt alımlarındaki toparlanma ve hanehalkının diğer alanlarda harcamaları artırmasıyla beklentilerin üzerinde yükseldi ve dördüncü çeyrekte güçlü ekonomik büyüme sinyali verdi.

Ticaret Bakanlığı’nın Nüfus Bürosu verilerine göre, perakende satışlar kasımda yüzde 0,6 arttı. Ekim ayındaki yüzde 0,1’lik düşüş ise aşağı yönlü revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler, satışların yüzde 0,4 artmasını bekliyordu. Perakende satışlar çoğunlukla mal harcamalarını içeriyor ve enflasyona göre düzeltilmiyor. Nüfus Bürosu, 43 günlük hükümet kapanması nedeniyle geciken veri açıklamalarını telafi ediyor.

Harcamaların lokomotifi yüksek gelirli kesim

Harcamalar büyük ölçüde yüksek gelirli hanehalkı tarafından sürükleniyor. Düşük gelirli tüketiciler ise yaşam maliyetindeki artışla başa çıkmakta zorlanıyor. Hükümet, aralık ayında gıda fiyatlarının üç yılın en yüksek artışını kaydettiğini açıklamıştı.

Bank of America Securities’in Consumer Prism verilerine göre, "yüksek ve düşük gelirli harcama büyümesi arasındaki fark dördüncü çeyrek boyunca belirgin ve kalıcı oldu" Farkın 2024 sonlarında başladığı ve geçen yıl boyunca genişlediği, harcama K-şeklinin “zorunlu olmayan harcamalarda daha belirgin” olduğu ifade edildi.

Trump’ın önerileri

Başkan Donald Trump, agresif ticaret politikası nedeniyle fiyat artışlarından sorumlu tutuluyor ve yaşam maliyetini düşürmek için 200 milyar dolarlık mortgage tahvili alımı ve kredi kartı faizlerinde yüzde 10 sınırlama gibi önerilerde bulundu. Ancak bankalar, bu önerilerin krediye erişimi kısıtlayabileceğini belirtti.

Otomobil, benzin, inşaat malzemeleri ve yiyecek hizmetleri hariç çekirdek perakende satışlar kasımda yüzde 0,4 arttı. Ekimdeki yüzde 0,6’lık artış ise aşağı yönlü revize edildi. Çekirdek satışlar, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki tüketici harcamalarına en yakın göstergeyi temsil ediyor.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 yıllıklandırılmış büyüme kaydetmişti. Atlanta Fed, dördüncü çeyrekte GSYH’nin yüzde 5,1 artmasını öngörüyor.