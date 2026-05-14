ABD'de perakende satışlar tahminlerle uyumlu açıklandı

Nisan ayı ihracat fiyat endeksi aylık bazda %3,3 yükselirken, beklenti %1,1, önceki değer ise %1,5'ti. Yıllık bazda ihracat fiyat endeksi %8,8 artış gösterdi; önceki yıl bu oran %5,6'ydı. İthalat fiyat endeksi ise aylık bazda %1,9, yıllık bazda %4,2 artış kaydetti. Mart'ta ithalat fiyat endeksi aylık %0,9, yıllık %2,3 artış göstermişti.

Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 211 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler 205 bin civarında seyrediyordu. 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 203,75 bin seviyesine yükselirken, önceki değer 203,00 bin olarak kaydedilmişti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,782 bin olarak açıklandı; bu rakam, 1,790 binlik beklentinin altında ve 1,758 binlik önceki değerinin üzerinde gerçekleşti.